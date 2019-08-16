MLB》40轟出爐！貝林傑獨居全壘打王 道奇不敵馬林魚中止四連勝

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天繼續作客馬林魚主場，貝林傑（Cody Bellinger）本季第40轟出爐，讓他正式超越律齊（Christian Yelich）與楚奧特（Mike Trout）正式獨居聯盟全壘打王，不過道奇此役最終以7：13落敗，中止近期的四連勝。

7局上，道奇正以4：13落後，貝林傑在兩出局一二壘人的情況下逮中馬林魚投手Austin Brice一顆93英哩的速球一棒轟到右外野看台，根據Statcast，球飛行了412英呎、擊球初速為104.6英哩，個人本季40轟正式出爐，超越新人年的39發，創下個人單季新高紀錄。

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貝林傑第40轟今天出爐。（法新社）

除貝林傑這發全壘打，道奇今還有賈里克（Kyle Garlick）馬恩西（Max Muncy）、西格（Corey Seager）也都有開轟表現，也讓他們成為1908年以來第一支連續四場比賽都能超過4轟的球隊。

雖有4發全壘打助威，道奇今因先發投手畢爾勒（Walker Buehler）狀況不佳無法完成橫掃，他前4局只失2分，但第5局開始出現狀況，一上來就投觸身球，接著被連續安打後退場，最後此役總計丟掉5分，黯然吞下本季第3敗，賽後防禦率3.31。馬林魚先發史密斯（Caleb Smith）則繳出亮眼好投，主投5局只被敲出1安、就是被賈里克轟的全壘打，最後全場僅失掉這1分，收下本季第8勝。

畢爾勒今狀況不佳，吞下本季第3敗。（美聯社）

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