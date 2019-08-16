MLB》阿隆索加入全壘打王爭奪戰 39轟追平國聯菜鳥紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會怪物新人阿隆索（Pete Alonso）首局就炸裂，本季第39轟出爐，追平道奇貝林傑（Cody Bellinger）締造的國聯菜鳥開轟紀錄，也加入全壘打王爭奪戰，並列大聯盟第二。

今天作客勇士的比賽，阿隆索首局就敲出三分全壘打，把勇士先發德黑蘭（Julio Teheran）的速球，直接扛出中外野大牆，掉進造景的水池裡，菜鳥年第39轟出爐，追平由道奇貝林傑在前年締造的國聯菜鳥紀錄。

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阿隆索只差2轟，就追平隊史單季41轟紀錄，例行賽還有42場比賽，能將紀錄繼續推高，有機會挑戰由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）締造、菜鳥年52轟的大聯盟紀錄，這也是阿隆索近9戰第5轟，逐漸揮別全壘打大賽奪冠後的打擊低潮。

阿隆索這發平紀錄的三分砲，Statcast系統測得飛行距離為451英呎，是他本季第9支超過440英呎的大號全壘打，產量為大聯盟之最。本季累積39轟，追平楚奧特（Mike Trout）和耶利奇（Christian Yelich），並列大聯盟第二，貝林傑今天開轟，成為本季首位40轟打者，暫居大聯盟全壘打王。

阿隆索39轟並列大聯盟第二，追平國聯菜鳥開轟紀錄。（法新社）

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