MLB》休賽季簽下的自由球員誰最划算？美媒點名他

邁利被認為是太空人休賽季很划算的投資之一。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕隨著賽季過了三分之二，媒體也開始檢視各隊在休賽季的投資是否符合預期，《MLB Trade Rumors》記者貝尼（Connor Byrne）日前就撰文分析，認為太空人的邁利（Wade Miley）算是很成功的投資之一。

太空人今年沒有選擇留下塞揚王牌凱可（Dallas Keuchel），而是以一紙450萬美金的合約簽下邁利。貝尼指出，邁利是這兩年最划算的球員之一，他去年僅以小聯盟合約加盟釀酒人、今年則被太空人便宜買下，目前他的防禦率3.11在聯盟排名第14名。

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今年32歲的邁利，並非三振型投手、速球平均僅91英哩、但他能靠控球有效讓打者出局，且對左右打都能有宰制力，加權上壘指數（wOBA）都分別僅有0.255、0.295。目前累積的綜合貢獻指數（bWAR）3.1已追平生涯新高。

邁利最大的改變來自於他增加了卡特球的使用，2017年在金鶯時期他仍以伸卡球為主要武器，不過從去年在釀酒人時，他便大幅使用卡特球、使用率有42.1%，被打擊率僅0.196。今年轉戰太空人後更來到48.4%。

貝尼表示，雖然邁利這兩年的成長顯著，不過像他這樣的「軟投」一直都不會是市場青睞的對象，能獲得的待遇也有一定的天花板，但有一件事情是肯定的，他應該獲得比現在更好的待遇，休賽季獲得一份複數年合約是可以預期的。

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