NBA》差點成為太陽人 羅齊爾透露加盟黃蜂關鍵：「籃球之神」

喬丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕羅齊爾（Terry Rozier）在今年以3年5800萬合約被黃蜂隊的拿下，2019-20賽季將成為球隊的主戰控衛，他在接受《Bleacher Report》訪問時透露自己在整個自由市場時的心路歷程。

在開市前羅齊爾原本已經做好加盟尼克隊的準備，他在開市前花了一些時間，想像自己在麥迪遜花園廣場會是什麼樣子，結果隔天晚上不是尼克隊，而是鳳凰城太陽隊向他提出報價，一個更大更好的合約報價，他當下心想：「我必須拿下這個合約。」

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然後黃蜂隊就出現了，羅齊爾透露，他當下原本還是打算拒絕黃蜂隊，接受太陽隊的報價，然而黃蜂隊的老闆喬丹（Michael Jordan）出手了。羅齊爾說：「Mike在海外，我可以想像他口中叼著雪茄，對著黃蜂隊總管Mitch Kupchak說『把他簽下來，盡你所能地把他給簽下來。』」

羅齊爾。（資料照，法新社）

羅齊爾被打動了，他表示自己如果去其他地方而不是加盟黃蜂隊，那他就是個笨蛋。他認為整個球隊以及組織都相信他，「他們知道我想要向聯盟證明我自己，並給了我機會以及最正確的金額，而且一切在背後指導的人是喬丹，這對我來說真的是如夢似幻。」

最終黃蜂隊以3年5800萬得到了羅齊爾，並把他們的全明星控衛沃克（Kemba Walker），雖然這筆交易被評為休賽季最糟糕的交易之一，不過這位羅齊爾已經得到了足夠的「基礎」，來證明自己是值得匹配上這份合約的控衛。

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