MLB》哈波驚天再見滿貫砲！ 達比修有7局10K好投成空（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊與小熊隊系列賽最終戰，上場大比分擊敗小熊隊的費城人隊，今天在比賽前段被達比修有7局10K絕佳表現壓制，但費城人隊沒有放棄，在第9局靠著哈波（Bryce Harper）的再見滿貫彈單局猛攻6分，費城人隊終場就以7：5逆轉小熊隊，系列賽3勝0敗橫掃。

哈波敲出再見滿貫彈，幫助球隊逆轉擊敗小熊隊拿下勝利。（美聯社）

達比修有今天大殺四方，把昨天火燙的費城打線噤聲，他在第三局才被敲出第一支安打，單場僅被打4安無失分，送出10次三振沒有四壞保送，投出2次觸身球。明星賽後達比修7場先發一共投了42局，飆出57次三振，僅送出2次保送（5次觸身），防禦率只有2.36。

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小熊隊的瑞佐（Anthony Rizzo）與史瓦伯（Kyle Schwarber）今天都有全壘打演出，史瓦伯今天的全壘打更是他生涯第100轟，史瓦伯出賽453場就達成百轟紀錄，超越隊友布萊恩（Kris Bryant）的487場，成為隊史最速百轟的打者。前七局小熊隊以5：0領先費城人。

地主費城人隊在第8局開始反攻，迪克森（Corey Dickerson）先敲出適時安打打回1分。第9局小熊隊用上局表現優異的威克（Rowan Wick）續投打算結束比賽，1出局後費城人隊的赫南德茲（Cesar Hernandez）靠著失誤上壘，金德利（Scott Kingery）接著敲安，代打上場的米勒（Brad Miller）再敲安打回1分，費城追到2：5落後。

小熊換上史卓普（Pedro Strop）期望止血，結果他一上場就被昆恩（Roman Quinn）敲安打回1分，費城3：5落後。隨後史卓普又投出觸身球保送霍金斯（Rhys Hoskins）形成滿壘，小熊不得以再度換投，換上左投霍蘭（Derek Holland）面對左打的哈波，霍蘭早早取得2好球的優勢，卻被哈波接連選掉2球後再破壞1球，最後霍蘭用內角速球與哈波對決，哈波直接一棒將球打到右外野二層看台，形成一發再見滿貫彈，費城人隊終場就以7；5完成大逆轉。

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