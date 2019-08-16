MLB》拉米瑞茲首局滿貫砲奠勝基 洋基5：19遭印地安人血洗

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今作客洋基主場，全場共敲出7發全壘打、包括拉米瑞茲（Jose Ramirez）與山塔納（Carlos Santana）都各自有雙響砲演出，終場以19：5血洗洋基，也中止對手的5連勝。

拉米瑞茲今有雙響砲演出，包括1局上的滿貫彈。（法新社）

洋基今派出葛林（Chad Green）先發，他僅投了0.1局就狂失5分退場，其中包括拉米瑞茲的滿貫砲以及下一棒基普尼斯（Jason Kipnis）的「背靠背」陽春砲，但接替上場的投手群依舊沒辦法止血，剛從傷兵名單回歸的小將羅艾西加（Jonathan Loaisiga）也挨了捕手培瑞茲（Roberto Perez）與拉米瑞茲各1轟失4分、亞當斯（Chance Adams）則是3.2局被打10支安打、狂失5分，最後洋基甚至在8局派出一壘手福特（Mike Ford）上場投球，他也挨了2轟、失5分。

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打金鶯打得順手的洋基，今天火力完全居於下風，厄謝拉（Gio Urshela）兩次得點圈有人時適時敲安賺進2分，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、桑契斯（ Gary Sanchez）以及托瑞斯（Gleyber Torres）也都有開轟表現，不過都是陽春砲，無法拉近太多比數。

敲出7轟的印地安人終場就以19：5擊敗洋基，葛林吞下本季第4敗，主投6局失3分的普魯柯（Adam Plutko）則收下本季第5勝。

近況火燙的山塔納今也敲出雙響砲。（法新社）

葛林僅投0.1局就狂失5分。（法新社）

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