MLB》對決157公里速球扛深遠二壘打 大谷翔平連6場安打（影音）

To wall for Ohtani! #ShoTime | @Angels pic.twitter.com/v5z8N7HL6p — FOX Sports West （@FoxSportsWest） 2019年8月16日

〔體育中心／綜合報導〕天使今天挺過9上亂流，以8：7險勝白襪，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）鐵支4支4，包括大聯盟之最本季第40轟，單場5度上壘，下一棒大谷翔平連3場雙安，連6戰安打。

神鱒首局率先敲安，輪到大谷翔平，面對白襪先發羅培茲（Reynaldo Lopez）第一球就出棒，把98.2英哩（約157.1公里）速球推向左外野深處直擊大牆，形成深遠二壘打、本季第15支，擊球初速高達109英哩，讓主播驚呼大谷摧毀了來球。

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首打席差點開轟、連6場有安打後，大谷在3局上再度站進打擊區，前一棒神鱒率先開轟，擊出本季第40號全壘打，並列大聯盟最多，大谷這次先放掉一顆壞球，下一顆外角變速球再度掌握，帶到右外野落地形成安打，本季第29次、也是個人連3場雙安。

大谷翔平首打席敲安，擊出直擊牆上的深遠二壘打。（USA TODAY Sports）

大谷隨後3次打擊機會，依序為揮空三振、野選上壘、飛球出局，沒能締造本季第8次猛打賞。日媒報導今天賽前練習，大谷在28次揮擊中，擊出了多達9次全壘打，但比賽中沒能延續手感，個人連60打席未開轟，只差1次就追平去年、也是生涯最長的全壘打荒。

雖然自7月27日至今，將近3週沒有全壘打，但大谷今天差點首打席開轟，打在牆上形成深遠二壘打，已經連3場雙安、連6場有安打，6戰合計28支12，有4支是長打，貢獻6分打點也跑回6分，期間打擊率高達4成29。

大谷翔平連3場雙安、連6戰安打。（USA TODAY Sports）

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