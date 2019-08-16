MLB》有種跟上！ 神鱒40轟追平貝林傑 並列大聯盟全壘打王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕繼道奇貝林傑（Cody Bellinger）開轟後，天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也在同天炸裂，生涯第2次達陣單季40轟，只花123場達陣刷新隊史紀錄，追平貝林傑並列大聯盟全壘打王。

貝林傑在稍早對馬林魚的比賽，擊出右外野大號三分全壘打，成為本季首位40轟打者，登上大聯盟全壘打榜首不久，神鱒也在主場比賽火速開轟，首局敲安熱機後，3局下撈起白襪先發羅培茲（Reynaldo Lopez）外角變速球，直接命中天使中外野招牌岩石佈景。

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這是神鱒本季第40發全壘打，在例行賽第123場達陣，打破由Troy Glaus在2000年的136場隊史紀錄，成為天使隊史新科最速40轟，這也是神鱒自2015年生涯最佳41轟球季後，再度達陣單季40轟，很有機會刷新生涯和隊史（47支）開轟紀錄。

神鱒不僅追平貝林傑，並列大聯盟全壘打王，在美聯也逐漸與競爭者拉開差距，獨居美聯全壘打王，已經領先第二名索勒（Jorge Soler）5支，今年球季開打之前，神鱒大聯盟生涯8年不曾拿過美聯全壘打王。

神鱒40轟隊史最速，追平貝林傑並列大聯盟全壘打王。（USA TODAY Sports）

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