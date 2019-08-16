晴時多雲

NBA》諾亞落腳湖人若成真 詹皇將湊齊「11年公牛拼圖」

2019/08/16 13:58

諾亞上賽季在灰熊重拾身手，場均能貢獻7.1分、5.7個籃板及2.1次助攻。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人全明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今傳左膝前十字韌帶撕裂，新賽季可能報銷，少了大個子坐陣禁區的湖人急需在自由市場上做出應對，《NBC Sports Chicago》記者Mark Strotman認為，前灰熊中鋒諾亞（Joakim Noah）會是湖人可以考慮的人選。

假使湖人申請了卡森斯的傷病特例，將能獲得175萬美元的特例來簽下一名自由球員，而現年34歲的諾亞新賽季尚未簽約球隊，優異防守能力使他曾兩度獲得年度一隊肯定，在湖人中鋒因傷缺陣的情況下，他或許能帶給球隊一定程度上的貢獻。

倘若諾亞下家是湖人，將可望聯手聯盟第一人「詹皇」詹姆斯 （LeBron James），兩位球員本有機會在2010年的夏天合作，但當時詹姆斯選擇加盟熱火，而不是諾亞效力的公牛，當時諾亞還把詹姆斯及熱火稱為「好萊塢地獄」。

詹姆斯雖未在2010年加盟公牛，但卻前後與2011年公牛先發主力羅斯（Derrick Rose）、丹恩（Luol Deng）柯佛（Kyle Korver）和布瑟（Carlos Boozer）合作過，若新賽季能與諾亞聯手，將寫下與公牛2011先發五虎皆有共事過的有趣記錄。

諾亞上賽季在灰熊重拾身手，場均上場16.5分鐘，高效率貢獻7.1分、5.7個籃板及2.1次助攻，命中率51.6%。

 

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