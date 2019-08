NBA》諾亞落腳湖人若成真 詹皇將湊齊「11年公牛拼圖」

諾亞上賽季在灰熊重拾身手,場均能貢獻7.1分、5.7個籃板及2.1次助攻。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人全明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)今傳左膝前十字韌帶撕裂,新賽季可能報銷,少了大個子坐陣禁區的湖人急需在自由市場上做出應對,《NBC Sports Chicago》記者Mark Strotman認為,前灰熊中鋒諾亞(Joakim Noah)會是湖人可以考慮的人選。

假使湖人申請了卡森斯的傷病特例,將能獲得175萬美元的特例來簽下一名自由球員,而現年34歲的諾亞新賽季尚未簽約球隊,優異防守能力使他曾兩度獲得年度一隊肯定,在湖人中鋒因傷缺陣的情況下,他或許能帶給球隊一定程度上的貢獻。

倘若諾亞下家是湖人,將可望聯手聯盟第一人「詹皇」詹姆斯 (LeBron James),兩位球員本有機會在2010年的夏天合作,但當時詹姆斯選擇加盟熱火,而不是諾亞效力的公牛,當時諾亞還把詹姆斯及熱火稱為「好萊塢地獄」。

詹姆斯雖未在2010年加盟公牛,但卻前後與2011年公牛先發主力羅斯(Derrick Rose)、丹恩(Luol Deng)柯佛(Kyle Korver)和布瑟(Carlos Boozer)合作過,若新賽季能與諾亞聯手,將寫下與公牛2011先發五虎皆有共事過的有趣記錄。

諾亞上賽季在灰熊重拾身手,場均上場16.5分鐘,高效率貢獻7.1分、5.7個籃板及2.1次助攻,命中率51.6%。

If the Lakers end up signing Joakim Noah....



LeBron James will have been teammates with Joakim Noah, Derrick Rose, Luol Deng, Kyle Korver and Carlos Boozer.



Those were the five leading scorers from the 2011 Bulls.