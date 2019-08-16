MLB》糗了！ 哈波9下再見滿貫砲 爸媽提前離場沒看到（影音）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）連2天在主場開轟，今天在9局下扛出再見滿貫全壘打，激情全力衝刺繞壘，賽後開心表示今天是他生命中最酷的一天，不忘調侃自己的爸媽提前離場，沒看到兒子打了再見滿貫砲。

哈波昨天單場雙響，今天被小熊日投達比修有壓制，前3打數都繳白卷，9局下費城人落後4分，小熊守備失誤和觸身球讓費城人起死回生，連續安打連追2分，小熊喊停換霍蘭 （Derek Holland）登板，1出局滿壘對決今天3支0的哈波。

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哈波打了3顆界外球後，霍蘭繼續直球對決，一顆內角95英哩速球被哈波咬中，一出手就知道是全壘打，哈波目送球飛上右外野第二層看台，放下球棒開始全力衝刺跑壘，對著費城人休息室振臂嘶吼，隊友全都瘋了，衝進場迎接哈波。

這是哈波生涯第6支再見全壘打，而且還是一支再見滿貫砲，在哈波開轟之前，費城人在落後4分以上進入第9局的比賽，已經連續輸了316場。哈波賽後直言，除了贏得分區冠軍和晉級季後賽，這是他生命中最酷的時刻，「我不知道，這太瘋狂了，我的老天。」

哈波賽後受訪時，除了激情分享擊出再見轟的喜悅，也幽默調侃自己的父母，他們今晚雖然有到場看球，但似乎提前離開，錯過了兒子激情萬分的再見滿貫砲。

Bryce’s parents didn’t even stay for the walk-off? smh. pic.twitter.com/HmuyqqxYjt — Cut4 （@Cut4） 2019年8月16日

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