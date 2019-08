MLB》糗了！ 哈波9下再見滿貫砲 爸媽提前離場沒看到（影音）

〔體育中心/綜合報導〕哈波(Bryce Harper)連2天在主場開轟,今天在9局下扛出再見滿貫全壘打,激情全力衝刺繞壘,賽後開心表示今天是他生命中最酷的一天,不忘調侃自己的爸媽提前離場,沒看到兒子打了再見滿貫砲。

哈波昨天單場雙響,今天被小熊日投達比修有壓制,前3打數都繳白卷,9局下費城人落後4分,小熊守備失誤和觸身球讓費城人起死回生,連續安打連追2分,小熊喊停換霍蘭 (Derek Holland)登板,1出局滿壘對決今天3支0的哈波。

哈波打了3顆界外球後,霍蘭繼續直球對決,一顆內角95英哩速球被哈波咬中,一出手就知道是全壘打,哈波目送球飛上右外野第二層看台,放下球棒開始全力衝刺跑壘,對著費城人休息室振臂嘶吼,隊友全都瘋了,衝進場迎接哈波。

這是哈波生涯第6支再見全壘打,而且還是一支再見滿貫砲,在哈波開轟之前,費城人在落後4分以上進入第9局的比賽,已經連續輸了316場。哈波賽後直言,除了贏得分區冠軍和晉級季後賽,這是他生命中最酷的時刻,「我不知道,這太瘋狂了,我的老天。」

哈波賽後受訪時,除了激情分享擊出再見轟的喜悅,也幽默調侃自己的父母,他們今晚雖然有到場看球,但似乎提前離開,錯過了兒子激情萬分的再見滿貫砲。

