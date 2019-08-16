世界盃》國王菜鳥後衛嶄露頭角 有望擠進最終12人名單

下個月將進行的世界盃籃球賽，菜鳥福克斯入選最終12人名單機會濃厚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王21歲菜鳥後衛福克斯（De'Aaron Fox），擁有出色的速度及爆發力，在本屆美國隊訓練營中讓人留下深刻印象，在多名選手因傷或婉拒國家隊徵召的情況下，福克斯入選最終12人名單機會濃厚。

美國隊陣中老大哥沃克（Kemba Walker）也給予這位小老弟高度評價，他大讚福克斯是當今聯盟球員中，在持球情況下速度最快的，他也大膽斷言，若福克斯能持續提升投籃穩定度，入選全明星只是時間問題。

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美國隊因多名球星辭退世界盃徵召，使得原先是靶子隊成員的福克斯，有了代表國家隊出征的機會，對他來講是很棒的磨練機會，而他的成長讓主帥帕波維奇 （Gregg Popovich）在調度上多了一枚活棋，他也正努力快速融入球隊體系，「我身為一名領袖球員，能解讀比賽，我認為自己能變得更好。假如能夠加入這支球隊並與這支球隊一起前進，那將是一次巨大的成功。」

上賽季是福克斯NBA生涯第二個賽季，攻守數據對比菜鳥年有大幅度進步，繳出場均17.3分、3.8個籃板及7.3次助攻，投籃命中率45.8%，三分球命中率37.1%。

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