MLB》囧！ 手套被回傳球打穿 他被記守備失誤（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會怪物新人阿隆索（Pete Alonso）今天單場5支5生涯新高，包辦6分打點，單季39轟追平國聯菜鳥紀錄，但一次守備時，手套球擋被隊友傳球打破，讓他被記接球失誤，成為另類看點。

此役作客勇士3局下，勇士二棒阿爾比斯（Ozzie Albies）擊出滾地球，大都會游擊手羅沙里歐（Amed Rosario）接球轉傳，一壘手阿隆索準備接球，手套的球擋卻被傳球打破，球一路滾到牆邊，勇士趁亂攻佔一二壘，阿隆索被記接球失誤。

請繼續往下閱讀...

雖然守備發生特別插曲，但阿隆索打擊滴水不露，單場5支5寫生涯新高，猛敲6打點還有1次保送，首局就擊出中外野大號三分砲，單季39轟追平國聯菜鳥開轟紀錄，大都會終場以10：8贏球，阿隆索和羅沙里歐成為隊史首隊單場都有5安的拍檔。

阿隆索賽後表示，他每一天都想拿出自己的最佳表現，因為棒球是一項與失敗奮鬥的運動，要想全年162場比賽都維持好表現真的很難，「我覺得在下半季、特別是我上半季打很好、我現在真的沒有打出我想要的表現，我知道我能做得更好，所以我沮喪了一陣子。」

對於自己追平國聯菜鳥開轟紀錄，阿隆索則說：「很高興我追平了紀錄，我會繼續努力，繼續往前衝刺，希望我能把這個紀錄持續衝高，在歷史獨走。」

阿隆索和羅沙里歐今天攻守都是看點。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法