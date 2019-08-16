羽球》坦言若碰小戴是場硬仗 印度一姐瞄準世錦賽首金

辛度。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽將於19號在瑞士點燃戰火，印度一姐辛度日前接受《印度報》專訪，除暢談常常在大賽失利的心路歷程，對於8強有望對決我國好手戴資穎，她則表示知道將會面臨一場硬仗。

辛度已經連續兩屆在世錦賽以銀牌作收，她在接受印媒專訪時提到，雖然常常在關鍵的決賽中落敗，但這並表示自己表現得不好，「坦白說，我非常滿意自己打球的方式，能不能捧起冠軍只是時間的問題。是的，就像每場大賽一樣，我必須一輪一輪晉級、然後對於即將到來的世錦賽不要想太多，其實結果永遠取決於當天的表現。」

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目前世界排名第五的辛度同時表示：「在這樣層級的大賽中，每場比賽都是非常不容易的，頂尖的前16名球員基本上實力相差無幾，你在遇到較強的對手前一輪並不會有一位比較輕鬆的對手，若想得到冠軍，你時刻都不能懈怠。」金牌一樣是辛度的目標，但她再次強調所有的期望都不會給予她任何壓力，「我會全力以赴、然後希望能有好結果。」

辛度與戴資穎同樣位於籤表下半部，8強有望對決，她也表示知道將會是場硬仗，兩人交手14次，辛度只拿下4勝。

辛度在世錦賽八強有望對決戴資穎。（資料照，歐新社）

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