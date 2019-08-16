羽球》印尼男雙冠軍旋風訪台 將與中租球員交流

印尼黃金男雙將訪台交流。（MIZUNO提供）

〔體育中心／綜合報導〕曾拿下羽球男子雙打世界第一的黃金搭擋塞蒂亞萬（Hendra Setiawan）與阿赫桑（Muhammad Ahsan），被譽為80年代最頂尖的亞洲男雙組合，將在8月31日來台和球迷近距離接觸。

「我們在去年重新攜手搭擋，開始了在全球舞台上的嶄新挑戰！」2014年兩人在全英羽球頂級超級賽，擊敗強勁的日本選手，一舉拿下男雙冠軍，在世界羽球的知名度延燒至今。去年塞蒂亞萬與阿赫桑再次合體，期待能在羽球生涯中再添勳績！在MIZUNO邀約下，即將在8/31（六）下午，於內湖網球中心的室內羽球場和球迷們近距離接觸，除了和中租羽球隊分享致勝技巧，還會在現場直接進行對打交流，一般球迷也有機會獲得球星簽名的限量球拍及球衣。而這也是塞蒂亞萬與阿赫桑首次來台進行交流，喜愛羽球的球迷們千萬別錯過一睹世界冠軍風采的機會！

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MIZUNO今年與塞蒂亞萬及阿赫桑攜手合作，邀請他們成為品牌大使，一起為羽球運動努力。兩位世界冠軍將進行經驗傳承，與中租羽球隊選手互相切磋，並且傳授網前小球手感及反手抽球技巧。現場會將中租羽球隊分為兩組，分別由塞蒂亞萬、阿赫桑指導，雙方各自派出球員對打，表現優異的選手最後則可和兩位球星對打交流。

即日起至8/20前，可先至MIZUNO經銷商購買或預購日製球拍任一款式，即可獲得簽名會抽籤資格卡，拍照上傳「Mizuno Badminton Taiwan」粉絲團，並留言「羽世界接軌」，就有機會拿到保證資格（30位），搖身變成VIP，於活動當天和塞蒂亞萬、阿赫桑合照簽名。「羽世界接軌」活動全程開放一般球迷參與，有機會獲得限量簽名球拍或球衣，成為最幸運的球迷。

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