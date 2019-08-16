網球》砸爛球拍幹譙主審 澳洲「壞小子」被罰354萬恐遭禁賽

基里歐斯因砸爛球拍及多次辱罵主審等脫序行為，已遭ATP職業男網總會重懲11.3萬美元罰款。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios）不但於男單32強提前出局，還因砸爛球拍及多次辱罵主審等脫序行為，已遭ATP職業男網總會重懲11.3萬美元（約354萬台幣）罰款，甚至不排除加碼禁賽。

惡名昭彰的基里歐斯（Nick Kyrgios），在這項名人大賽次輪先盛後衰，以7：6（7：3）、6：7（4：7）、2：6遭俄國卡查諾夫（Karen Khachanov）大逆轉，且「壞小子」再度發飆鬧場，不但當眾辱罵主審墨菲（Fergus Murphy），還用毛巾遮住場邊攝影機，影響賽事轉播，更誇張的是，基里歐斯決勝盤前以上廁所為由，帶走2支球拍卻在通道內直接狠狠摔斷，瘋狂暴走舉動引發軒然大波。

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才華洋溢卻經常情緒失控的基里歐斯，與這位愛爾蘭籍主審素有嫌隙，比賽中他多次不滿判決而爆粗口，大聲幹譙墨菲是「馬鈴薯」、「最爛的人」、「傀儡」、「做許多愚蠢決定」，輸球後也不和主審握手，加上先前一堆惡行劣跡，ATP決定以他違反運動精神為由下重手罰錢，並調查其場上及賽後表現，決定是否進一步禁賽等懲處；連澳洲自家媒體都相當尷尬，坦承基里歐斯脾氣暴躁且個性幼稚，或許該讓前科累累的「壞小子」冷靜一下，暫時停止參與即將到來的美國公開賽。

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