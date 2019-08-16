高球》到場觀戰中國信託女子公開賽 有機會把百萬休旅車開回家

TLPGA理事長鄭美琦（右）抽出今日最大獎Apple Watch手錶幸運兒。（中國信託銀行提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019中國信託女子公開賽，昨日起一連三天於新北市林口高爾夫球場登場，為鼓勵球迷到球場為台灣高球女將加油，除了免費入場外，入場民眾皆可參加抽獎。

首日共有近千名民眾到場觀賽及加油，賽後隨即抽出Apple Watch、AirPods、循環扇及POLO衫等獎品，8月17日決賽當天將抽出最大獎價值139萬元的LEXUS休旅車、JOHNSON電動跑步機1臺、YAMAHA EC-05電動車3輛等豐富獎品，民眾不僅可實際到場力挺台灣選手，還有機會把百萬休旅車開回家。

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今年賽事共有來自兩岸、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭共108位好手，爭取總獎金500萬元、冠軍獎金100萬元后冠。中國信託銀行贊助的高球女將謝瑀玲、石昱婷，及台灣最具潛力的業餘好手侯羽桑、侯羽薔與陳靜慈均參賽。

觀賽民眾持門票票根上的兌換券，即可兌換由信扶專案輔導家長製作的印尼小點心或西式點心袋，另外還有消暑的冰淇淋、手搖茶飲料以及啤酒提供選擇，讓民眾觀看國際級高球女將揮桿競技，同時享受美食。

值得一提，每日賽事結束後即可參加抽獎，包括市價12萬元跑步機、10萬元電動機車，及電動自行車等逾350項豐富獎品，決賽當天賽事結束後將抽出最大獎價值139萬元的LEXUS休旅車。

為方便民眾觀賽，今年在機場捷運A9林口站、林口區文化一路和四維路的免費停車場皆備有接駁專車，歡迎民眾走進球場為選手加油、抽大獎。

中國信託推薦業餘高球小將侯羽桑首回合以69桿並列第一。（中國信託銀行提供）

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