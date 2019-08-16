台灣田徑隊備戰2020東京奧運 飛往日本靜岡移訓

台灣田徑隊飛往日本靜岡移地訓練。（田徑協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕田徑協會理事長葉政彥今日帶領6位國家隊教練及22位選手前往日本靜岡移訓1個月，秘書長王景成與台灣體大校長林華韋也隨行，此次是田協第三度至靜岡移訓，葉政彥期許選手與教練這趟訓練順利，行前在機場為大家打氣。

國家隊選手分兩梯次出發，「台灣最速男」楊俊瀚與其他9位選手從名古屋前往靜岡，大團則由「跨欄王子」陳傑領銜直飛靜岡。另外，男子鉛球、跳遠與撐竿跳選手預計9月2日到日本鹿兒島移訓，已取得東京奧運入場券的標槍名將「黃金右臂」鄭兆村正在英國伯明罕準備參加鑽石賽，再來也會轉往日本與國家隊會合。

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國家隊總教練孫念祖表示，日本靜岡因田徑場與重訓兩地相隔約30分鐘車程，靜岡為體恤選手，去年特地來國訓中心參觀重訓室，希望於田徑場打造相似重訓設備，方便台灣選手訓練。國家隊預計9月17日歸國，孫念祖表示，回國後大約有一半成員將參加9月19日登場的台北市秋季盃，當作移訓後測驗。

理事長葉政彥、秘書長王景成為選手打氣。（田徑協會提供）

陳傑認為，換個地方訓練對於選手是一件好事，加上大家都喜歡日本的風土民情，訓練之餘，雙方多次交流，頗具意義。孫念祖則補充，靜岡去年更舉辦「台灣祭」活動，台日以體育會友，建立良好情誼。

世界田徑錦標賽9月27日於卡達登場，目前取得資格的有鄭兆村（標槍）、楊俊瀚（男子200公尺）、陳傑（400公尺跨欄）、陳奎儒（110公尺跨欄）及女子馬拉松曹純玉，達標截止日為9月7日，標槍黃士峰預計能以積分排名取得參賽資格。

陳傑首度參加世錦賽，他表示，世錦賽應與奧運相似，自己累積許多比賽經驗，希望能更專注於賽場上，期許在相同場地締造最佳成績；他今年卡達亞錦賽以個人最佳48秒92奪銀，距離奧運參賽標準只差0.02秒。

「跨欄王子」陳傑至日本移訓，備戰9月下旬世錦賽，瞄準明年奧運門票。（田徑協會提供）

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