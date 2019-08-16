NBA》卡森斯膝傷有多嚴重？ 柯爾：根本是惡夢

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日勇士教練柯爾（Steve Kerr）談到了他的前子弟兵卡森斯（DeMarcus Cousins）再度受到嚴重傷病時表示，這樣如此頻繁受傷的狀況是前所未見的。

卡森斯在2017-2018賽季因為阿基里斯腱的傷勢導致球季報銷，然而他上個球季於例行賽後段回歸，但他又在季後賽碰上了左腿股四頭肌的撕裂傷，一直到總冠軍賽才回歸，無奈於今夏練球時再度遭逢ACL（左膝前十字韌帶撕裂傷）的摧殘。

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卡森斯。（資料照，美聯社）

柯爾對此表示:「這兩種嚴重的傷勢（阿基里斯腱受傷和ACL）對於NBA球員來說是最大的惡夢，都會導致球員至少缺席一整個賽季，同時還需要花2年半至3年的時間身體才有機會完全復原，這對於湖人和他來說都會造成非常大的損失和影響，同時他必須重新經歷他才剛結束的漫長復健和治療，才能重新回到NBA打球。」

外界認為卡森斯在經歷的這一連串的傷勢後非常有可能退休離開球場，但包括柯爾在內的NBA球員及教練都希望卡森斯能再度克服傷痛，於2020-21年的賽季重返NBA。

卡森斯上個賽季在勇士隊的30場比賽中，平均能繳出16.3分、8.2籃板和3.6次助攻，同時擁有27.4%的三分命中率和73.6%的罰球命中率，原本大家都看好他能在新的賽季能夠找回他原有的身手，無奈傷病再度纏上了這位聯盟曾經的頂級中鋒。

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