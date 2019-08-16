中職Live》 林益全左外野二壘打超前比分 富邦1：3統一

第三局

3局上，黃恩賜四壞保送，江亮緯右外野安打，林祐樂右外野高飛犧牲打，獅隊追平比數，林靖凱盜壘失敗，林靖凱游擊滾地球出局。

3局下，一出局後張正偉中間方向安打，王正棠左外野飛球出局，胡金龍中間方向安打，林益全左外野二壘打，一二壘跑者回來得分，但跑三壘時遭觸殺。

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第二局

2局上，統一三上三下。

2局下，林哲瑄左外野安打，陳凱倫游擊滾地球，二壘跑者遭封殺，但二壘手傳球失誤，陳凱倫上二壘，李宗賢三振出局，二壘跑者陳凱倫遭牽制出局。

第一局

1局上，統一三上三下。

1局下，張正偉左外野二壘安打，王正棠遭三振，胡金龍游擊滾地球出局，林益全中間方向安打，張正偉回來得分，富邦先馳得點，范國宸三振出局。

統一獅先發打線：

林靖凱 , 2B

林安可 , RF

潘武雄 , DH

陳鏞基 , 1B

蘇智傑 , LF

楊家維 , 3B

黃恩賜 , SS

江亮緯 , CF

林祐樂 , C

先發投手:羅里奇

富邦悍將先發打線：

張正偉 , RF

王正棠 , 2B

胡金龍 , LF

林益全 , DH

范國宸 , 1B

林哲瑄 , CF

陳凱倫 , 3B

李宗賢 , SS

林宥穎 , C

先發投手:伍鐸

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