中職Live》 林益全左外野二壘打超前比分 富邦1：3統一

第三局
3局上，黃恩賜四壞保送，江亮緯右外野安打，林祐樂右外野高飛犧牲打，獅隊追平比數，林靖凱盜壘失敗，林靖凱游擊滾地球出局。
3局下，一出局後張正偉中間方向安打，王正棠左外野飛球出局，胡金龍中間方向安打，林益全左外野二壘打，一二壘跑者回來得分，但跑三壘時遭觸殺。
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第二局
2局上，統一三上三下。
2局下，林哲瑄左外野安打，陳凱倫游擊滾地球，二壘跑者遭封殺，但二壘手傳球失誤，陳凱倫上二壘，李宗賢三振出局，二壘跑者陳凱倫遭牽制出局。
第一局
1局上，統一三上三下。
1局下，張正偉左外野二壘安打，王正棠遭三振，胡金龍游擊滾地球出局，林益全中間方向安打，張正偉回來得分，富邦先馳得點，范國宸三振出局。
統一獅先發打線：
林靖凱 , 2B
林安可 , RF
潘武雄 , DH
陳鏞基 , 1B
蘇智傑 , LF
楊家維 , 3B
黃恩賜 , SS
江亮緯 , CF
林祐樂 , C
先發投手:羅里奇
富邦悍將先發打線：
張正偉 , RF
王正棠 , 2B
胡金龍 , LF
林益全 , DH
范國宸 , 1B
林哲瑄 , CF
陳凱倫 , 3B
李宗賢 , SS
林宥穎 , C
先發投手:伍鐸