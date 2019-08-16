中職》游擊「雙陳」陷傳球困境 金手套得主剖析原因

陳傑憲、陳晨威。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕傳球難題讓許多台灣游擊好手折翼，陳致遠、陽岱鋼、胡金龍、陳傑憲和陳晨威過去都是不錯的游擊手，後來都因為傳球出現問題轉戰外野。

統一獅代總教練劉育辰已表明，陳傑憲傷癒歸隊仍會先練游擊，再視情況而定，陳晨威昨天也表示，不想這麼年輕就定型外野手，未來還是想回去守游擊。

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獅隊首席教練許聖杰是內野手出身，他認為，游擊手傳球問題有個共通點，就是比賽中曾發生失誤，主要是心理因素，導致傳球失憶症的傾向，「傑憲第一年守游擊沒問題，第二年出現失誤，媒體放大加上輿論壓力，他就常傳不好。」

統一獅一軍首席教練許聖杰。（資料照，記者徐正揚攝）

許聖杰以桃猿陳晨威和林立為例，「之前有看報導寫說，陳晨威大學比賽暴傳，結果被學長罵，壓力就來了，林立失誤也是啊，只要失誤大家就一直關注，我相信他壓力一定很大，絕對會影響守備。」

「內野守備，傳球是最難練的。」許聖杰說，陳傑憲內野練習時傳球完全沒問題，但比賽問題就來了，「我覺得傑憲是典型從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來的球員，他回游擊是好事，接下來要看自己的造化。」

今年球季結束陳傑憲預計投入內野守備訓練，許聖杰表示，練內野守備，不能一次給陳傑憲太多東西，他會用比較簡單的方式幫助陳傑憲，不要想太多。

許聖杰業餘時期是三壘手出身，進職棒轉戰游擊防區，拿過兩座游擊手金手套獎，他表示，進味全龍總教練徐生明給他一年時間移防游擊，算是給他很大空間，職業生涯不曾遭遇傳球困境，這與個人心理和想法有關。

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