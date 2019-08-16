高球》中信女子公開賽第二回合 侯羽桑獨居領先

台灣業餘小將侯羽桑。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／林口報導〕中國信託女子公開賽在林口高爾夫球場持續熱戰，今因風勢強且紊亂提升挑戰難度，但台灣業餘小將侯羽桑頂住壓力，打出平標準桿的72桿，以總計141桿獨佔第一，旅日女將蔡佩穎以142桿居次，明力拚將榮耀留在台灣，與加碼的冠軍獎金100萬元。

侯羽桑認為今天風勢過難以掌握，表現普通，但第17洞的超長推桿直往球洞，剛好撞到旗桿進洞，進帳全場第2個博蒂，讓他直呼「非常幸運」，加上現場觀眾熱情支持，近1500名球迷進場，也提升她的臨場表現，「很享受這樣的氛圍，大家都很捧場！」

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蔡佩穎抓下2鳥、3柏忌，大風擾亂導致一直處在救球狀態，自評第2桿的出手欠佳，對於風向及風力的掌握度得再提升。

台灣女將蔡佩穎。（主辦單位提供）

中信贊助球員謝瑀玲在凌亂風勢下，打出穩定表現，成為衝上第8的最關鍵因素，第二回合打出72桿，總桿數146桿，她認為雖有失誤但好在都有救回來。

明天進行最終回合，謝瑀玲與領先群僅5桿之差，仍有機會爭冠，對此她表示，不會想太多，而是秉持「跟自己比賽」的策略，專心處理每一桿。

去年總排名第二的侯羽薔，被視為爭冠希望之一，豈料今早出發時發現一號木桿桿面有裂痕，只能用借來的球桿比賽，導致發揮失常，今吞下雙柏忌與柏忌各2，只抓下1鳥，以77桿交卡，兩回合150桿並列第17。

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