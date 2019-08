MLB》運動家素人火球男超狂 首秀飆3連K驚艷全場（影音）

what a pro-debut for Nathan Patterson 3 batters faced, 3Ks. Athletics Gold Many more on my FB page #athletics #oaklandas #oaklandathletics #goas #greenandgold #thegreenandgold #LosAtléticos #rootedinoakland #BabyAs @AthleticsFarm @npatterson_12 @ParkerSportsP @Starting9 pic.twitter.com/vARzv18nKL

〔體育中心/綜合報導〕「火球素人」佩特森(Nathan Patterson)日前在球場活動飆出96英哩(約154公里)速球,獲得運動家青睞順利簽約,昨天迎來小聯盟生涯初登板,先發1局飆出3連K,技驚四座。

23歲的佩特森在上個月到洛磯主場庫爾斯球場看球時,參加球場附設打擊練習場的飆速挑戰賽,結果飆出96英哩,影片上傳網路後也引發熱議。

佩特森在高中時曾打過棒球,去年8月就曾投出過154公里的速球,可惜12月因為車禍傷到左手,所幸開刀復健順利,今年2月與運動家有所接觸,直到影片爆紅後才被球團以小聯盟合約簽下。

佩特森昨天首度在新人聯盟先發,僅投1局用18球,連續3振3名打者,結束投球任務,順利踏出圓夢的第一步。

「自己的目標是打進大聯盟,」佩特森賽後在推特表示,自己的故事對他而言十分難以置信,也希望能激勵其他想追夢的人們,他要好好把握這難得的機會。

3 batters, 3 swinging Ks - @npatterson_12 strikes out the side in his first career start for the Athletics. @RSRBaseball pic.twitter.com/o3O5pV2xnv