MLB》運動家素人火球男超狂 首秀飆3連K驚艷全場（影音）

what a pro-debut for Nathan Patterson 3 batters faced, 3Ks. Athletics Gold Many more on my FB page#athletics #oaklandas #oaklandathletics #goas #greenandgold #thegreenandgold #LosAtléticos #rootedinoakland #BabyAs@AthleticsFarm

@npatterson_12 @ParkerSportsP@Starting9 pic.twitter.com/vARzv18nKL — Phrake Photography （@phrakephoto） 2019年8月16日

〔體育中心／綜合報導〕「火球素人」佩特森（Nathan Patterson）日前在球場活動飆出96英哩（約154公里）速球，獲得運動家青睞順利簽約，昨天迎來小聯盟生涯初登板，先發1局飆出3連K，技驚四座。

23歲的佩特森在上個月到洛磯主場庫爾斯球場看球時，參加球場附設打擊練習場的飆速挑戰賽，結果飆出96英哩，影片上傳網路後也引發熱議。

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佩特森在高中時曾打過棒球，去年8月就曾投出過154公里的速球，可惜12月因為車禍傷到左手，所幸開刀復健順利，今年2月與運動家有所接觸，直到影片爆紅後才被球團以小聯盟合約簽下。

佩特森昨天首度在新人聯盟先發，僅投1局用18球，連續3振3名打者，結束投球任務，順利踏出圓夢的第一步。

「自己的目標是打進大聯盟，」佩特森賽後在推特表示，自己的故事對他而言十分難以置信，也希望能激勵其他想追夢的人們，他要好好把握這難得的機會。

3 batters, 3 swinging Ks - @npatterson_12 strikes out the side in his first career start for the Athletics. @RSRBaseball pic.twitter.com/o3O5pV2xnv — Ty Smith （@TySmith_IU21） 2019年8月16日

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