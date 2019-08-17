NBA》林書豪的價值為何？暴龍前隊友點出巨大貢獻

林書豪。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪在今夏亞洲行吐露面對未來迷茫的無奈，奪冠也沒有參與感，感嘆已被NBA放棄，但暴龍前隊友D.格林（Danny Green）認為這樣的想法大錯特錯，他絕對配得起冠軍榮耀，提出豪小子在球隊的實質貢獻佐證其價值。

D.格林與好友史丹佛（Harrison Sanford）在自家的Podcast中大聊今年暴龍風光奪冠一事，強調每位球員都是爭冠不可或缺的拼圖，包括被外界質疑的林書豪。

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雖然林書豪在季後賽上場時間不多，到了冠軍賽打不到1分鐘，所有數據皆掛蛋，但D.格林指出，坐在場邊待命的豪小子看似無所事事，實質上是透過觀察提供情資，提點防守對手時的策略，這都是數據無法呈現的重要貢獻。

在林書豪情緒崩潰之後，D.格林一直很想聯繫他，告訴他：「你該抬頭挺胸，保持樂觀，絕對稱得上一名冠軍球員，當之無愧。」他也相信豪小子有能力證明自己的價值，續留NBA不是問題。

即便不能待在美國，D.格林認為他在其他地方也能打出明星身手，證明身價，「他是一個很棒的隊友，也是一名很出色的領袖，非常的努力，一定會爭取到適合的合約，就待機會。」

據了解，轉戰湖人的D.格林（Danny Green）與黃蜂新成員羅齊爾（Terry Rozier）預計在8月26號展開訪台行程。

D.格林。（資料照，美聯社）

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