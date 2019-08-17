MLB》洋基重砲免於報銷危機！總教練布恩振奮

維特免於報銷。（資料照，法新社）

〔 體育中心／綜合報導〕洋基重砲一壘手維特（Luke Voit）今天出現在洋基球場當中並傳出好消息，他有可能會在近期就回歸陣中，並且避免動上會讓自己的賽季結束的手術。

維特自從7月底因為運動型疝氣受傷以來就未曾出賽，但他透露他在最近幾天以來已經不會感到疼痛，洋基目前也讓維特跟著3A球隊一同進行防守訓練，預計接下來就會讓他打復健賽。

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維特說：「我知道我將會到3A進行打擊練習以及棒球活動，我猜應該有點像是春訓那樣，就是讓我開始習慣打擊練習、接滾地球以及所有的訓練，接著我就能夠在下週四或五開始上場了。」

本季這位28歲重砲在洋基隊有著精采的貢獻，他出賽94場繳出.278/.392/.493的打擊三圍，敲出19發全壘打、16支二壘安打、1支三壘安打以及54分打點。

總教練布恩（Aaron Boone）說：「我們對於維特最近幾週的表現感到相當興奮，並了解到他能夠在最近就能回歸。」

至於何時回歸，維特透露，在8月底主場的系列賽回歸大概是最合理的狀況。「在我的腦海當中，我想確認我已經準備好了，我更在乎的是能夠在10月（季後賽）出賽，而非作客西雅圖那樣的系列賽。」

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