MLB》國聯新人王飛了？ 教士大物塔提斯背傷恐整季報銷

教士游擊大物塔提斯本季恐報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士傳出嚴重傷情，新人王熱門塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為背傷已被放入傷兵名單，有可能整季報銷，美媒預測大都會阿隆索（Pete Alonso）很可能拿下國聯新人王。

游擊大物塔提斯年僅20歲，菜鳥球季至今不僅守備美技連發，打擊三圍.317/.379/.590皆為全隊之最，各項打擊數據都與大都會怪物新人阿隆索不相上下，美媒普遍認為，本次國聯年度最佳新人獎將由這兩人角逐。

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然而塔提斯本週傳出背傷，本週主場對光芒的比賽提前退場，隔天沒有先發，隨後被放入傷兵名單，總教練格林（Andy Green）今天透露，塔提斯很有可能整季報銷。他本季至今出賽84場，累積22轟53打點16盜，季初曾因腿傷缺陣34場。

塔提斯將在3週內再次評估背傷。（資料照，美聯社）

總教練格林並未透露細節，僅說塔提斯的背傷需要休息才能痊癒，將在3週內再次評估，「這顯然很令人失望，我們會盡力照顧他，期望他能繼續擔當球隊要角，得吞下這幾天的煎熬，對他來說真的非常難熬。」

《紐約郵報》認為，在國聯年度最佳新人王爭霸戰中，除了呼聲最高的阿隆索和塔提斯，勇士先發索洛卡（Mike Soroka）、道奇野手維杜戈（Alex Verdugo）和海盜野手雷諾茲（Bryan Reynolds）也有機會角逐。

大都會阿隆索是國聯新人王熱門。（資料照，法新社）

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