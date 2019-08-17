NBA》永遠的法國跑車！ 馬刺將退休帕克9號球衣

馬刺將退休帕克的9號球衣。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕馬刺球團今宣布，將在美國時間今年11月11日主場對灰熊的比賽，退休「法國跑車」帕克（Tony Parker）的9號球衣，為馬刺隊史第10人。

今年37歲的帕克，生涯前17年都為馬刺效力，握有4枚冠軍戒指，為NBA史上第一位獲選總冠軍戰MVP的歐洲球員，6度入選明星賽、4次名列年度第一隊。生涯6829次助攻為隊史之最，出賽1198場排第2，僅次名將隊友鄧肯（Tim Duncan）

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帕克生涯例行賽累積19000得分和7000次助攻，史上僅5人達成，季後賽4000得分和1000次助攻，讓他與喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）齊名，他將成為馬刺隊史第10位，球衣號碼被退休的球員。

馬刺「GDP」吉諾比利、鄧肯和帕克，在季後賽合拿126勝為聯盟之最，三人的球衣將永遠高掛在馬刺球場。（資料照，歐新社）

Tony Parker will become the tenth player in Spurs history to have his number retired. He joins:



Bruce Bowen （12）

Tim Duncan （21）

Sean Elliott （32）

Manu Ginobili （20）

George Gervin （44）

Avery Johnson （6）

Johnny Moore （00）

David Robinson （50）

James Silas （13）#MerciTP pic.twitter.com/8KZ6c93Cer — San Antonio Spurs （@spurs） 2019年8月16日

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