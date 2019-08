NBA》永遠的法國跑車！ 馬刺將退休帕克9號球衣

馬刺將退休帕克的9號球衣。(資料照,法新社)



〔體育中心/綜合報導〕馬刺球團今宣布,將在美國時間今年11月11日主場對灰熊的比賽,退休「法國跑車」帕克(Tony Parker)的9號球衣,為馬刺隊史第10人。

今年37歲的帕克,生涯前17年都為馬刺效力,握有4枚冠軍戒指,為NBA史上第一位獲選總冠軍戰MVP的歐洲球員,6度入選明星賽、4次名列年度第一隊。生涯6829次助攻為隊史之最,出賽1198場排第2,僅次名將隊友鄧肯(Tim Duncan)

帕克生涯例行賽累積19000得分和7000次助攻,史上僅5人達成,季後賽4000得分和1000次助攻,讓他與喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)和詹姆斯(LeBron James)齊名,他將成為馬刺隊史第10位,球衣號碼被退休的球員。

馬刺「GDP」吉諾比利、鄧肯和帕克,在季後賽合拿126勝為聯盟之最,三人的球衣將永遠高掛在馬刺球場。(資料照,歐新社)

Tony Parker will become the tenth player in Spurs history to have his number retired. He joins:



Bruce Bowen (12)

Tim Duncan (21)

Sean Elliott (32)

Manu Ginobili (20)

George Gervin (44)

Avery Johnson (6)

Johnny Moore (00)

David Robinson (50)

James Silas (13)#MerciTP pic.twitter.com/8KZ6c93Cer