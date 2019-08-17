NBA》史上首位台灣老闆 蔡崇信買籃網和主場共花千億

台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，成籃網隊老闆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，除了將收購籃網隊剩餘51％的股份，將成為首位來自台灣的NBA老闆。而蔡崇信也將買下籃網主場巴克萊中心（Barclays Center），《美聯社》估計，蔡崇信買下整支籃網隊加上球館，共花約34億美元（約新台幣）。

蔡崇信在2018年就以10億美元，收購籃網隊49％的股份，成為球隊第二大股東，僅次於俄羅斯富豪普羅霍羅夫（Mikhail Prokhorov）；蔡崇信近期則將以13.5億美元，收購剩餘51％的股份，他共花23.5億美元買下籃網，成為NBA球隊最高的交易金額。

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《美聯社》指出，籃網隊在7月簽下球星厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）後，讓蔡崇信加速球隊的收購。一名消息人士指出，蔡崇信除了花23.5億美元買籃網外，還花近10億美元買球館，這筆交易預計9月底完成，並需得到NBA理事會的批准。

蔡崇信擁有台灣、加拿大國籍，畢業於耶魯大學，具有法學博士資歷，幫助阿里巴巴度過2000年電商泡沫化的危機，並將集團壯大，長年叱吒於商場，目前身價高達94億美元（約2951億台幣）。

籃網隊。（資料照，法新社）

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