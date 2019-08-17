MLB》洋基前役遭打爆、還派野手投球 教頭盼有提前結束制

洋基昨天在主場以5：19慘敗印地安人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天在主場以5：19慘敗印地安人，比賽中洋基甚至還派野手福特（Mike Ford）客串投球。《紐約郵報》報導，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，不樂見看到野手上場投球，建議大聯盟能實施「提前結束制」。

洋基昨天首局就被印地安人灌7分，比賽打完前7局，洋基就落後多達10分，第8局洋基就派福特客串投球，他後援2局挨2轟失掉5分，洋基終場以5：19慘輸對手。此外，這是洋基本季第二次派野手投球。

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布恩希望大聯盟能建立「提前結束制」，而不是讓球員冒著受傷風險，做不擅長的事情。布恩說，這樣做是有好處的，「可能會減少很多不成文規則，選手會在大比分情況下盜壘、或在0好3壞時揮棒，如果比賽在7局後呈現這樣的情形，可能有些東西值得探討。」

布恩則認為，讓野手登板投球並不有趣，「對福特和其他人來說，這很有趣，但坐在我這位置上，會擔心傷到某人。」

《紐約郵報》也提到，若要實施「提前結束制」，有個障礙是，廣告商是付9局比賽的廣告費用，而且有些球迷也期待看到野手客串投球。

洋基內野手福特昨天客串投球。（資料照，法新社）

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