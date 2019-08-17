MLB》有傷在身陷低潮？ 「法官」久違雙安駁斥質疑

法官近2週首次達標單場雙安。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天對印地安人賽前，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）近21戰僅1轟，期間打擊率1成48，受訪時駁斥有傷在身限低潮的猜測，強調只是需要調整揮棒機制。

法官近期遭遇低潮，近21戰只有1轟，期間打擊三圍 .148/.266/.235，94打席被三振31次，面對四縫線速球25支1，與生涯對四縫線速球打擊率2成85大相逕庭，有4成8的機會擊成滾地球，讓美媒提出質疑，詢問法官是否受到傷勢影響。

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法官本季因腹肌拉傷缺陣54場，昨天接受《Yahoo Sports》訪問，駁斥因傷造成低潮的猜測，強調自己完全未受傷勢影響。記者提到他昨天單場5支0狂吞4K，法官回應：「我真的沒有覺得我怎麼了，棒球就是這樣，前幾天我打了很多強勁的球，這只是球賽的一部分，我真的不太擔心。」

法官近21場僅1轟。（資料照，法新社）

法官今年至今打擊三圍 .252/.382/.445、12轟32打點的成績，被美媒形容為跟路人一樣普通，有球界人士直言，賈吉看起來不大對，可能是因為傷勢影響，認為球員只要出現一點破綻，就會被對手痛宰，形容賈吉現在就是在被痛宰。

法官曾在2年前遭遇肩傷，退休名將、現任洋基總管特助貝爾川（Carlos Beltran）也曾有類似傷勢，他在5月受訪時曾說，賈吉今年可能永遠找不回百分之百的水準，但法官向《紐約郵報》駁斥了前輩看法，認為只是揮棒的機制有待調整。

「打不到球確實是個問題，尤其是你待的是大聯盟，投手常對我投邊邊角角的球，我很少等到中間的球，當我等到時、我得確定我能把握並且摧毀它。」賈吉說，「如果揮棒機制或時間點有點跑掉，你就會錯失那些球、遭遇硬仗。」

賈吉表示，他握棒在上的右手問題比較多，但他會繼續奮鬥，坦言最近狀況很糟，但他會度過難關。而今天續戰印地安人的比賽，法官揮別昨天5支0吞4K的陰霾，首打席就敲安，隨後追加1支二壘安打，3支2中止連9打數無安打，近2週首度單場雙安。

法官中止連9打數無安打。（USA TODAY Sports）

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