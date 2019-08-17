MLB》大谷翔平連6場安打 連69打席未開轟生涯最長（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平連8場先發，今天對白襪繳4支1、有1分打點，個人連6場安打，不過也是連69打席未開轟，續寫大聯盟生涯至今最長全壘打荒。

大谷翔平昨天首打席就敲深遠二壘打，單場5支2、連3場雙安，但是連續65打席未開轟，打破去年締造、大聯盟生涯最長全壘打荒（連續61打席）。今天主場對白襪，大谷翔平連8場擔任先發三棒DH，首打席連看2顆好球，接著一顆內角高球大揮空遭三振，連打擊頭盔都掉了。

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大谷翔平揮空三振，揮到打擊頭盔都掉了。（USA TODAY Sports）

3局下1出局三壘有人，大谷翔平擊出內野滾地球，拔腿狂奔衝出內野安打，三壘的佛列契（David Fletcher）回本壘，得到天使本場第1分，大谷翔平本季第50分打點進帳。隨後大谷翔平分別擊出飛球和滾地出局，沒能延續連續雙安場次，連69打席未敲全壘打，續寫大聯盟生涯最長紀錄。

雖然沒能終結全壘打荒，但大谷翔平已經連6場安打、其中5場敲雙安，合計28支12有4支長打，包括3支二壘打和1支三壘打，6戰打擊率4成29絕好調，昨天首打席的二壘安打直擊全壘打牆，差一點就形成陽春砲。8月至今單月打擊率3成14，本季打擊率則持平2成95。

大谷翔平連8場扛先發三棒DH。（USA TODAY Sports）

大谷翔平連6戰有安打。（USA TODAY Sports）

大谷翔平跑出內野安打，本季第50分打點進帳。（美聯社）

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