MLB》田中將大6.1局失2分獲第9勝 甩低潮後連兩場好投！

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕前役遭打爆的紐約洋基，今天靠日籍投手田中將大6.1局失2分好投，幫助球隊以3：2擊敗克利夫蘭印地安人。田中將大獲得本季第9勝。

洋基打線首局靠桑契斯（Gary Sanchez）、托瑞斯（Gleyber Torres）適時安打，得到2分。2局上印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲陽春彈追回1分；洋基打線在第5局再靠厄謝拉（Gio Urshela）安打再得1分。

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田中將大。（美聯社）

田中將大首局讓對手三上三上，第2局雖然挨轟，但從第3局至第6局都沒讓對手得分，只讓對手敲1安，三度讓對手三上三下。

不過，7局上1出局後，田中將大被普伊格（Yasiel Puig）敲陽春彈，下棒拉米瑞茲敲二壘安打後，田中將大退場，由坎利（Tommy Kahnle）後援，他連續三振兩人，化解失分危機。

洋基兩大後援布里頓（Zack Britton）、查普曼（Aroldis Chapman）守住勝利，助洋基以3：2獲勝。

田中將大今投6.1局用83球有56顆好球，被敲4安，失掉2分都是陽春砲，送出2次三振，賽後防禦率降至4.56，田中將大獲得本季第6勝。查普曼後援1局送出2次三振無失分，獲本季第34次救援成功；印地安人先發西瓦爾（Aaron Civale）投6局失3分2分自責，吞第2敗。

田中將大。（法新社）

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