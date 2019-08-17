MLB》國民保護有加 王牌薛哲至少再投一場復健賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雖然已經通過一次模擬賽測試，但亟欲歸隊的國民王牌薛哲（Max Scherzer）還是未獲放行，至少得再投一次模擬賽，才可能重返輪值。

薛哲7月初曾因背傷停機，火速歸隊後只投1場，就被放回傷兵名單，生涯很少停機許久的薛哲，持續要求球隊讓他盡早歸隊，本週投完一場模擬賽後，不斷強調自己已經準備好重返投手丘，但國民這次相當謹慎，只為保護王牌薛哲。

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「我們想確定他已經完全準備好，如果有需要多1、2場模擬賽，就繼續讓他丟。」總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說，表示本週對釀酒人不會讓薛哲歸隊，已安排第2次模擬賽，「我們得確定他沒有不舒服、體力跟投球內容都沒問題。」

薛哲本週模擬賽測試投2局，包括牛棚練投約用63球，賽後並無任何不適，今天賽前在外野傳接球，總教練馬丁尼茲強調，放慢薛哲回場進度，並非傷勢考量，而是要讓薛哲漸進重建比賽所需的續航力，坦言得跟薛哲溝通並不是件容易的事。

「他很難纏、真的很難纏，他很想投球，這我不怪他，我老實跟你說，我也希望讓他投，但我們得聰明點。」總教練馬丁尼茲說，「我們想確保，一旦讓他回來，剩下的球季都能好好跟著我們。」

薛哲本週歸隊無望。（資料照，美聯社）

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