MLB》超狂！普伊格雷射肩連發 洋基跑者滿壘不敢跑（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在客場對上洋基，古巴好手普伊格（Yasiel Puig）大秀雷射肩，不但阻殺洋基快腿梅賓（Cameron Maybin），洋基在第7局下無人出局攻占滿壘時，普伊格連續展現雷射肩嚇阻洋基跑者，助印地安人守住這個半局沒有掉分。不過，印地安人終場以2：3輸球。

此戰2局下洋基1出局攻占三壘，拉梅修（DJ LeMahieu）敲右外野飛球，印地安人右外野手普伊格就定位接殺後，直傳本壘阻殺快腿梅賓出局。

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洋基在7局下有著滿壘無人出局的大好得分機會，印地安人這時換培瑞茲（Oliver Perez）後援，洋基葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲右外野飛球遭接殺，普伊格火速傳回本壘，洋基三壘跑者拉梅修沒有往本壘衝。

印地安人這時再換克里帕（Tyler Clippard）後援，洋基桑契斯（Gary Sanchez）敲右外野飛球出局，普伊格仍秀雷射肩本壘，拉梅修仍沒有往本壘跑。克里帕再讓托瑞斯（Gleyber Torres）敲內野飛球出局，印地安人化解滿壘失分危機。

普伊格除了大秀雷射肩守備外，還敲出一發陽春彈，本季第24轟出爐，不過他守備上有一次接球失誤，導致球隊掉分。

（影片來源：大聯盟官網）

普伊格敲陽春彈。（今日美國）

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