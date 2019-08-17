MLB》轟再見滿貫砲前 哈波叫球迷閉嘴的影片曝光（影音）

A heckler told Bryce Harper he was "$330M, 0-for-3."



Harper told him to "shut the f--k up"...and then hit a walk-off grand slam



（via @schettino10, Edd Barcia） pic.twitter.com/CdtjRgrZV2 — Bleacher Report （@BleacherReport） August 16, 2019

〔記者倪婉君／綜合報導〕費城人球星哈波（Bryce Harper）昨轟出再見滿貫砲，今天比賽繼續轟，但美媒報導，其實哈波在昨開轟建功之前才遭場邊球迷譏諷，他也立刻回嗆要球迷「閉上你的X嘴」（Shut the f--k up）。

26歲的哈波今年以13年3.3億美元（約台幣104.3億）加盟費城人，昨首打席遭觸身球上壘，3局第2打席3顆球被三振，6局又吞了1次三振，表現乏善可陳。因此當哈波走回休息室時，坐在一壘側的球迷就朝他大喊，「3.3億美元，3支0。」只見哈波聞聲立刻抬頭回嗆球迷閉嘴。

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在昨9下最後一打席，哈波也真的用棒子征服全場，他轟出送上外野第二層看台的特大號滿貫砲，率隊在9局完成單局6分大逆轉，以7：5氣走小熊。賽後哈波直呼這是他人生最酷的時刻之一，也一棒證明自己簽大約的價值。

今天費城人在主場迎戰教士，哈波延續昨天手感，在6局下轟了一發3分砲、本季第26轟，助隊終場8：4贏球、拿下4連勝。

哈波昨日霸氣嗆完球迷後敲出再見滿貫彈，今天面對教士隊再度開轟。（美聯社）

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