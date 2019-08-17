MLB》5戰猛敲22轟！道奇樹立史上最狂全壘打障礙（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊繼昨日完成連續4場比賽4轟的紀錄後，今天馬上把紀錄改寫，道奇隊今天在隊上勇士隊的比賽單場再度敲出4發全壘打，連續5場比賽敲出4發全壘打，近5場猛敲22轟，樹立大聯盟全壘打障礙。

道奇隊士氣高昂，全隊手感火燙。（法新社）

貝林傑（Cody Bellinger）今天在2局上敲出單季41轟，在聯盟全壘打王的爭奪戰中超前（不過楚奧特（Mike Trout）在後來也馬上開轟追平），7局上馬恩西（Max Muncy）、透納（Justin Turner）「背靠背」二連轟，史密斯（Will Smith）8局再開轟，直接刷新他們昨天創下的大聯盟歷史紀錄，並將連續4轟的場次推進到5場。

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貝林傑41轟位居大聯盟全壘打王。（今日美國）

這場比賽道奇隊也靠著4發全壘打以8：3擊敗國聯東區龍頭勇士隊，這場原本勇士隊在7局前還以3：2領先道奇隊，但後援投手紐康柏（Sean Newcomb）在接替索洛卡（Mike Soroka）上場止血時，先是投出保送再被對手背靠背開轟，不僅救援失敗還吞下本季第3敗。

道奇隊今天結束後已經敲出了215發全壘打，他們目前僅打124場比賽，尚有38場比賽要打，去年他們以單季235轟刷新隊史紀錄，以目前道奇整隊火燙的手感，要刷新隊史全壘打紀錄只是超越幾支的問題而已。

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