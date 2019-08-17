甲子園》狂！怪物高中生165球完投14局 還猛飆23K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕第101屆日本夏季甲子園大賽三回戰，星稜高校王牌投手奥川恭伸今天力投14局耗費165球僅失1分，飆出23次三振。星稜高校在延長賽第14局靠福本陽生再見三分砲，最後以4：1擊敗智弁和歌山，晉級夏季大賽八強。

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奥川恭伸第3局就飆出此戰最快154公里的速球，他僅在第6局失掉1分外，全場壓制對方打線，即便投到延長賽球威仍未減，150公里速球連發，第11局又再飆出最快154公里速球。

延長賽第13局開始採用突破僵局制，奥川恭伸在第13局、第14局都沒讓對手越雷池一步，最後14局下靠隊友福本陽生的左外野再見三分彈，以4：1獲勝。這是星稜高校相隔24年再度挺進夏季大賽八強。

奥川恭伸用165球完投14局，僅被敲3安，投出3次四死球，送出23次三振，失掉1分非自責，幫助球隊晉級。《日刊體育》報導，奥川恭伸對於今天的表現打80分，「100分是不可能的，我想沒有完美的投球。」

此外，星稜高校明天就要打八強戰，這場已經用165球的奥川恭伸，若球隊有需要，有可能會再度登板。

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