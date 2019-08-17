MLB》「巨怪」後最老達陣！ 韋蘭德連6戰飆雙位數三振（影音）

Justin Verlander's last 6 starts:

Vs. TEX: 6 innings, 12 strikeouts

Vs. OAK: 6 innings, 11 strikeouts

@ CLE: 7 innings, 13 strikeouts

Vs. SEA: 6 innings, 10 strikeouts

@ BAL: 5 innings, 11 strikeouts

Tonight @ OAK: 7 innings, 11 strikeoutspic.twitter.com/gVIJ1PTmke — Jared Carrabis （@Jared_Carrabis） 2019年8月17日

〔體育中心／綜合報導〕36歲韋蘭德（Justin Verlander）再用三振寫紀錄！今天對運動家飆出11K，連6場先發都投出雙位數三振，成為繼名人堂「巨怪」強森（Randy Johnson）在2002年完成後，大聯盟最年長的達陣投手。

韋蘭德今天開賽老K連發，首輪對決讓運動家打線9上9下，前3局已飆出7次三振，直到4局下投到滿球數，才被運動家首棒希米恩（Marcus Semien）擊出二壘打。5局下韋蘭德續飆2K，但一顆偏高速球被坎哈（Mark Canha）掌握，掃成中左外野陽春砲，被運動家取得1：0領先。

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6局上太空人打線開張，以2：1超前，但下個半局韋蘭德挨轟症頭再犯，又是四縫線速球挨轟，被希米恩敲出中外野追平陽春砲，雙方2：2再度平手。這也是韋蘭德本季挨的第31支全壘打，與水手菊池雄星並列聯盟第2，轉戰響尾蛇的李克（Mike Leake）今天慘挨3轟，以34支暫居大聯盟最慘。

韋蘭德隨後在6局下，用96.1英哩速球讓強棒查普曼（Matt Chapman）揮空三振，送出單場第10K，連6場雙位數三振寫太空人隊史紀錄，以36歲之姿達陣，則是繼名人堂巨怪之後，大聯盟最年長達陣的投手，7局下追加1K，單場11次三振0保送退場。

韋蘭德今天用101球投完7局，送出11次三振沒有保送，挨4安有3支是長打，包括2支陽春砲，退場時雙方2：2平手，一路僵持進入延長賽。

韋蘭德連6戰飆雙位數三振。（法新社）

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