中職》味全開訓公布球衣、隊長 最快9/19戰中國球隊

味全龍舉行開訓典禮。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／雲林報導〕味全龍隊今天在雲林斗六棒球場舉行開訓儀式，取自職業6年的龍隊復古球衣也以紅、白款式亮相，隊長則是林旺衛，最快有望在9月19日披上這套球衣亮相對抗中國四川蛟龍隊。

龍隊今有近40名球員出席，包括選秀會的29名新秀，兩個禮拜前就在斗六球場集訓，卻有不少球員練到吐，總教練葉君璋表示，選手們都很投入，但職業訓練跟業餘、學生強度還是有差，本月將著重在體能上的訓練，下月才會有戰術和技術的練習。

請繼續往下閱讀...

林旺衛（左）擔任味全龍隊長。（記者龔乃玠攝）

除了隊內對抗賽之外，若中國球隊簽證沒問題，味全龍最快9月19日跟四川蛟龍隊交手，屆時將以今天亮相的復古球衣出賽，但這並非最終版，11月對上澳洲、古巴隊時還會再製作另外一套，領隊吳德威表示，「對球衣的想法很多，未來正式球衣至少有兩種style。」

味全龍相當渴望參加冬季聯盟，在開訓典禮上，葉總也當著中職會長吳志揚的面前喊話，「我們球員需要更多比賽，有請會長讓他們參加冬季聯盟。」吳志揚回應，有收到味全龍的訊息，聯盟已在籌組球隊，希望能盡快敲定所有隊伍。

味全龍隊總教練葉君璋。（記者龔乃玠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法