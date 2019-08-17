日職Live》大王滿壘敲安2打點！ 火腿 4：0 樂天

第三局

3下，中島卓也出局後西川遙輝再敲出一壘方向滾地安打上壘，單場第二安。大田泰示選到保送上壘，一、二壘有跑者。近藤健介中間方向穿越安打帶有打點，火腿 2：0 樂天，一、二壘有跑者。清宮幸太郎選到保送擠成滿壘。渡邉諒遭到三振，兩出局。王柏融滿壘滿球數時敲出右外野方向安打帶有兩分打點，火腿 4：0 樂天。菅原秀被換下場。

3上，有原航平再次投出三上三下。

第二局

2下，王柏融0好2壞後打出右外野飛球出局，火腿此局三上三下。

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2上，和田戀飛球出局，惠勒、辰己涼介接連被三振，三上三下。

第一局

1下，首棒打者西川遙輝敲出左外野二壘安打上壘，菅原秀投手犯規讓西川站上三壘，大田泰式遭到三振。近藤健介選到保送上壘，一、三壘有跑者。清宮幸太郎敲出中外野紮實高飛犧牲打，火腿 1：0 樂天。渡邉諒飛球出局，三出局。

1上，茂木榮五郎飛球出局，島内宏明擊出右外野方向安打上壘，淺村榮斗敲出游擊滾地球，由於樂天發動打帶跑戰術，因此島内宏明順利跑上二壘，淺村出局。布拉什遭到觸身球保送上壘。銀次一壘滾地，清宮接到後傳給補位的有原，三出局。

賽前報導

火腿樂天二連戰首戰，台灣大王王柏融這場比賽扛下先發第6棒指定打擊，王柏融上場比賽打第七棒，單場雙安還有長打演出。這場比賽火腿先發為有原航平，樂天今天則派出菅原秀先發。

火腿

1 （中） 西川遙輝

2 （右） 大田泰示

3 （左） 近藤健介

4 （一） 清宮幸太郎

5 （二） 渡邉諒

6 （指） 王柏融

7 （捕） 宇佐見真吾

8 （三） 横尾俊建

9 （遊） 中島卓也

先發投手：有原航平

樂天金鷲

1 （遊） 茂木榮五郎

2 （左） 島内宏明

3 （二） 淺村榮斗

4 （指） 布拉什

5 （一） 銀次

6 （右） 和田戀

7 （三） 惠勒

8 （中） 辰己涼介

9 （捕） 太田光

先發投手：菅原秀

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