LLB次青少棒》再見安打1分飲恨 台小將無緣7連霸

無緣七連霸，新明小將難掩失望。（桃園教育局提供）



［記者許倬勛／桃園報導］由桃園市新明國中組成的台灣青少棒隊，赴美參加LLB世界少棒聯盟世界次青少棒賽，今面對波多黎各力拚晉級冠軍戰，小將們一路壓制對手，無奈7局下遭逢亂流，被轟追平兩分砲，比賽進入延長，對手加強火力、敲出再見安打，終場以3：4惜敗，7連霸夢碎。

新明國中一路過關斬將，宰制亞太區後，在世界賽先後擊敗澳洲、拉丁美洲區、波多黎各代表隊，笑納三連勝，今再與波多黎各碰頭，由吳敬恩掛帥先發。

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比賽前2局台灣隊尚未開張，波多黎各2局下半靠著連續2支安打、把握失誤得分；台灣隊3局反攻，拿下1出局後，靠著王緯綸、胡孟智接連安打，攻佔得點圈，再靠著盜壘、暴投跑回追平分。

第6局攻勢再起，台灣隊靠著三名代打潘詳淯、張家豪接連安打，王彥恩把握對方暴投敲回2分，暫以3比1領先對手，吳敬恩主投6.2局退場，由田明倫接手；詎料7局下半風雲變色，距勝利僅剩1出局數，波多黎各敲出2分砲扳平，比賽進入延長。

8局上半台灣小將熄火、未能搶得先機，波多黎各則在下半局靠著觸身球、短打推進壘包，抓下2出局後，波多黎各敲出再見安打，台灣以1分惜敗，無緣挑戰7連霸，最後將由波多黎各與美西區代表隊爭冠。

台灣隊不敵波多黎各，無緣挑戰七連霸。（桃園教育局提供）

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