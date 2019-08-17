日職》大王滿壘建功灌2打點 火腿終結本季最長連敗（影音）

王柏融旅日生涯首度在滿壘敲安。（擷取自推特影片）

〔記者張浩群／綜合報導〕火腿「大王」王柏融在主場面對樂天，重回第6棒指定打擊，單場3支1，打回2分打點，旅日生涯首度在滿壘敲安，傷癒復出後首次進帳打點，助隊終場以6：1贏球，終止本季最長的9連敗。王柏融賽後也與清宮幸太郎雙雙獲選單場MVP，再度登上睽違已久的英雄訪問台。

王柏融上役棒次被往後調至7棒，單場繳出雙安，逐漸找回手感，今天回到第6棒指定打擊，2局下首打席擊出右外野飛球出局。

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火腿首局靠著清宮幸太郎的高飛犧牲打先馳得點，3局下再灌進3分，包括王柏融在滿壘滿球數時所擊出的2分打點右外野安打，這是他日職生涯首度在滿壘時敲出安打，隊友也在休息室為他振臂慶祝。王柏融賽前累積6打數0安打，還吞下2次三振。

王柏融的適時安打也打退了樂天先發投手菅原秀，他僅投了2.2局挨4安失4分就退場，王柏融3、4打席分別遭到三振和四壞球保送，未再出現安打。大王此役3打數1安打，另有2分打點，三振和保送各1，打擊率略升至2成83，本季共累積34打點。

火腿王牌有原航平有效封鎖樂天打線，主投7局用109球，僅被敲出2支安打失1分，另外飆出6次三振和3次保送，牛棚投手堀瑞輝、終結者秋吉亮接力守成，火腿終場以6：1擊敗樂天，終結9連敗，有原收下兩聯盟最多的第12勝。

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