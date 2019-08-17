晴時多雲

中職Live》王正棠、戴培峰貢獻打點 獅1：2悍將

2019/08/17 18:13

第三局

三局下，楊晉豪率先敲安，並成功盜上二壘。但高國輝遭到三振，林益全敲二壘滾地球出局，林哲瑄擊出外野飛球出局，留下殘壘。

三局上，江亮緯保送上壘，林靖凱敲中外野飛球出局，隨後江亮緯遭牽制出局。下一棒林安可靠著守備失誤上壘，楊家偉揮出中線安打，但潘武雄擊出中外野飛球出局。

第二局

二局下，一出局後林哲瑄、高孝儀連續擊出安打，王正棠補上一分打點安打，于孟馗再擊出右外野安打，形成滿壘。戴培峰擊出一分打點安打，悍將超前比分，但張正偉擊出雙殺打，形成三出局。

二局上，潘武雄擊出深遠二壘安打，陳鏞基補上一分打點二壘安打，統一獅先馳得點。林祖傑敲游擊滾地球出局，羅國龍擊出三壘滾地球出局，林祐樂敲中外野飛球出局。

第一局

一局下，張正偉擊出左外野飛球出局，楊晉豪遭到三振，下一棒高國輝也無法上壘。

一局上，林靖凱敲右外野飛球出局，林安可遭到三振，楊家維同樣揮棒落空遭到三振。

統一獅先發打線

林靖凱 2B
林安可 RF
楊家維 3B
潘武雄 DH
陳鏞基 1B
林祖傑 SS
羅國龍 CF
林祐樂 C
江亮緯 LF

先發投手：潘威倫

--------------------

富邦悍將先發打線

張正偉 RF
楊晉豪 3B
高國輝 DH
林益全 1B 
林哲瑄 CF
高孝儀 LF
王正棠 2B
于孟馗 SS
戴培峰 C

先發投手：陳仕朋

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.