中職Live》王正棠、戴培峰貢獻打點 獅1：2悍將

第三局
三局下，楊晉豪率先敲安，並成功盜上二壘。但高國輝遭到三振，林益全敲二壘滾地球出局，林哲瑄擊出外野飛球出局，留下殘壘。
三局上，江亮緯保送上壘，林靖凱敲中外野飛球出局，隨後江亮緯遭牽制出局。下一棒林安可靠著守備失誤上壘，楊家偉揮出中線安打，但潘武雄擊出中外野飛球出局。
請繼續往下閱讀...
第二局
二局下，一出局後林哲瑄、高孝儀連續擊出安打，王正棠補上一分打點安打，于孟馗再擊出右外野安打，形成滿壘。戴培峰擊出一分打點安打，悍將超前比分，但張正偉擊出雙殺打，形成三出局。
二局上，潘武雄擊出深遠二壘安打，陳鏞基補上一分打點二壘安打，統一獅先馳得點。林祖傑敲游擊滾地球出局，羅國龍擊出三壘滾地球出局，林祐樂敲中外野飛球出局。
第一局
一局下，張正偉擊出左外野飛球出局，楊晉豪遭到三振，下一棒高國輝也無法上壘。
一局上，林靖凱敲右外野飛球出局，林安可遭到三振，楊家維同樣揮棒落空遭到三振。
統一獅先發打線
林靖凱 2B
林安可 RF
楊家維 3B
潘武雄 DH
陳鏞基 1B
林祖傑 SS
羅國龍 CF
林祐樂 C
江亮緯 LF
先發投手：潘威倫
--------------------
富邦悍將先發打線
張正偉 RF
楊晉豪 3B
高國輝 DH
林益全 1B
林哲瑄 CF
高孝儀 LF
王正棠 2B
于孟馗 SS
戴培峰 C
先發投手：陳仕朋