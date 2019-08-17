中職Live》王正棠、戴培峰貢獻打點 獅1：2悍將

第三局

三局下，楊晉豪率先敲安，並成功盜上二壘。但高國輝遭到三振，林益全敲二壘滾地球出局，林哲瑄擊出外野飛球出局，留下殘壘。

三局上，江亮緯保送上壘，林靖凱敲中外野飛球出局，隨後江亮緯遭牽制出局。下一棒林安可靠著守備失誤上壘，楊家偉揮出中線安打，但潘武雄擊出中外野飛球出局。

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第二局

二局下，一出局後林哲瑄、高孝儀連續擊出安打，王正棠補上一分打點安打，于孟馗再擊出右外野安打，形成滿壘。戴培峰擊出一分打點安打，悍將超前比分，但張正偉擊出雙殺打，形成三出局。

二局上，潘武雄擊出深遠二壘安打，陳鏞基補上一分打點二壘安打，統一獅先馳得點。林祖傑敲游擊滾地球出局，羅國龍擊出三壘滾地球出局，林祐樂敲中外野飛球出局。

第一局

一局下，張正偉擊出左外野飛球出局，楊晉豪遭到三振，下一棒高國輝也無法上壘。

一局上，林靖凱敲右外野飛球出局，林安可遭到三振，楊家維同樣揮棒落空遭到三振。

統一獅先發打線

林靖凱 2B

林安可 RF

楊家維 3B

潘武雄 DH

陳鏞基 1B

林祖傑 SS

羅國龍 CF

林祐樂 C

江亮緯 LF

先發投手：潘威倫

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富邦悍將先發打線

張正偉 RF

楊晉豪 3B

高國輝 DH

林益全 1B

林哲瑄 CF

高孝儀 LF

王正棠 2B

于孟馗 SS

戴培峰 C

先發投手：陳仕朋

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