中職》日本隊監督稻葉篤紀觀賽 對林立、陳禹勳印象深刻

稻葉篤紀今天到新莊棒球場看球，郭泰源、陳金鋒及悍將隊領隊蔡承儒代表迎接。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕日本國家隊監督稻葉篤紀率領教練團，今天到新莊棒球場觀看富邦悍將對統一獅之戰，賽前受訪時表示，這兩天印象最深刻的選手是Lamigo桃猿的林立與陳禹勳。

稻葉指出，這兩天印象最深刻的中職打者是桃猿39號（林立），雖然打第2棒，感覺攻擊蠻廣角的，在滿壘時還打全壘打，對內角球的攻擊能力也不錯。

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稻葉也提到，中職這兩天的比賽都用洋投先發，印象最深刻的投手是桃猿20號（陳禹勳），不論投球尾勁、滑球與指叉球的掌握度都很不錯，若與台灣對戰，希望不要讓他有上場的機會。

稻葉強調，來台之前對中職的印象是「打高投低」，前兩天在桃園看2場桃猿的比賽後，發現台灣棒球在細膩之處也很做得很確實，包括犧牲觸擊、打帶跑等戰術執行。

稻葉認為，這兩天發現台灣打者在中線攻擊做得不錯，對第1球很積極揮棒，具有長打的威脅性，在球數落後時面對變化球，也能做出反方向攻擊。

日本國家隊監督稻葉篤紀與富邦悍將顧問郭泰源郭泰源相談甚歡。（記者劉信德攝）

日本國家隊監督稻葉篤紀率領教練團，今天到新莊棒球場觀看富邦悍將對統一獅之戰。（記者劉信德攝）

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