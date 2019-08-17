中職》川崎宗則初登場竟是投手！ 飆K又敲三壘安打（影音）

日籍球星川崎宗則披上味全龍戰袍首役，飆K又敲三壘安打。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／雲林報導〕日籍球星川崎宗則披上味全龍戰袍首役，竟是在以投手身份亮相！味全今下午舉辦老龍新龍趣味賽，川崎兩度登板投球，不僅飆出三振，還打出三壘安打，讓現場超過2500名球迷很開心。

味全龍菁英隊由黃平洋先發，川崎在2出局上場中繼，雖然被敲安打，但隨即牽制跑者出局。次局，川崎宗則在休息室內熱身，居然又在1出局時二度上場中繼，掀起比賽高潮。

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川崎完成第2局的投球後，3局手套拿著上場守備，並在下半局敲出三壘安打、跑回分數，搶攻新秀老將趣味賽的焦點。

川崎宗則。（記者龔乃玠攝）

川崎宗則。（記者龔乃玠攝）

川崎宗則讓對手敲一壘高飛球，張泰山沒接到，川琦笑說『我的錯』隨即走回投手丘。（記者龔乃玠攝）

川崎宗則二度登板，隊友為他喝采。（記者龔乃玠攝）

川崎宗則。（記者龔乃玠攝）

川崎宗則打出三壘安打。（記者龔乃玠攝）

川崎宗則打出三壘安打。（記者龔乃玠攝）

川崎宗則。（記者龔乃玠攝）

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