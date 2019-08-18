柳賢振挑戰本季第13勝 今日賽事預告與轉播

韓籍強投柳賢振。（資料照，USA TODAY Sports）

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點15分由勇士挑戰聯盟龍頭道奇，勇士此役推出佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）主投，道奇則派出左投柳賢振掛帥先發。柳賢振狀態相當優異，目前防禦率僅1.45，且近2場先發總計13局無失分，此役要尋求奪下本季第13勝。而佛提紐維奇則要力拚率隊終止連敗。另外，早上7點還有釀酒人迎戰國民的比賽，喜愛棒球的球迷們不要錯過了。

日職方面，巨人與阪神的三連戰將進入最後一場比賽，巨人由王牌投手山口俊先發，對上阪神洋將賈西亞（Onelki Garcia），昨僅上場代跑和守備的旅日球星陽岱鋼此役能否為球隊建功呢？另一場則由樂天出戰日本火腿，火腿推出名將金子弌大先發，樂天則派出石橋良太主投。昨天敲出關鍵2分打點安打的「大王」王柏融此役能否延續火燙手感，再次幫助火腿拿下勝利？球迷們一起打開電視為台灣球員們加油！

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中職今兩地開打，新莊球場由統一獅迎戰富邦悍將，獅隊派出洋投瑞安先發，對上富邦小將游霆崴。前一場僅投4局失掉5分的游霆崴，今天要尋求捲土重來。而瑞安則要挑戰本季第5勝。桃園球場繼續由中信出戰桃猿，昨敲出關鍵逆轉安打的岳東華，此役會有什麼樣的表現？精采比賽，球迷們請準時鎖定轉播！

MLB

07:00 釀酒人@國民 FOX體育、FOX體育3台

07:15 道奇@勇士 民視

日職

12:00 阪神@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

13:00 樂天@日本火腿 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

保加利亞桌球公開賽

16:00 女單四強、男單四強

22:30 女單決賽、男單決賽

轉播：愛爾達體育3台

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