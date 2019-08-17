NBA》沃克、 米契爾聯手出擊 美國隊熱身賽首戰勝西班牙

沃克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃美國隊陣容不停失血，週三輸掉了對上G聯盟的練習賽，週五P.J.塔克（P.J. Tucker）因為膝傷退出，令外界對於美國隊衛冕之路感到擔憂，不過17日美國首場熱身賽迎來FIBA戰力排行第二的西班牙，以90:81輕鬆取得勝利，證明美國隊實力仍不容小覷。

美國隊主控沃克（Kemba Walker）攻下11分，還有全隊最高的8助攻及6籃板；後場搭檔米契爾（Donovan Mitchell）也有13分4籃板的亮眼表現，下半場比賽中，美國隊幾乎都是以二位數領先。

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沃克於賽後表示：「我們不在乎外界的評論，我們只專注現在，我們每天都努力變好而今晚也展現成果，我們跟一支好隊伍打了一場好球，這是一次很棒的成功，希望我們能繼續增強信心、繼續進步。」

米契爾於熱身賽貢獻13分（資料照，美聯社）

七名美國隊球員各貢獻至少8分，包含J.布朗（Jaylen Brown）和B.羅培茲（Brook Lopez），他們上場時間都不到10分鐘，塔圖姆（Jayson Tatum）於22分鐘內獲得11分、5籃板及4助攻，尤其傳球表現令人驚艷。

儘管美國隊整體投籃表現良好，命中率達到54.8%，多次失誤多仍然讓球隊十分不穩定，顯示球員之間必須更加熟悉、盡快培養默契，若失誤狀況沒有改善，當球員的投籃表現又沒有這次熱身賽好時，便會造成很大的壓力。

週五P.J.塔克因傷退出後美國隊名單剩下14人，在世界盃開打前他們還得再刪除兩名，不過目前所有球員都會到澳洲參加接下來的3場熱身賽。

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