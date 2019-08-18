MLB》洋基再槓裁判！賈納拿球棒「戳」天花板也遭趕出場

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以6：5贏球，但比賽中洋基總教練布恩（Aaron Boone）不滿主審好球帶，遭到驅逐出場，老將賈納（Brett Gardner）拿著球棒「戳」休息室天花板，竟也遭一壘審趕出去，連待在傷兵名單的老投手沙巴西亞（CC Sabathia），也被驅逐出場。

此戰6局下，洋基梅賓（Cameron Maybin）在2好3壞的情況下，印地安人威特葛倫（Nick Wittgren）丟一顆外角93英哩速球，主審梅伊（Ben May）判定好球，拉弓三振。梅賓當下不滿和主審抱怨，布恩也上前和主審爭論，之後遭驅逐出場。

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輪到下棒塔克曼（Mike Tauchman）打擊時，洋基休息區也起鬨，一壘審Phil Cuzzi這時把拿球棒「戳」休息室天花板的賈納、以及沙巴西亞趕出場，賈納衝上前和Phil Cuzzi抗議。

大聯盟官網報導，賈納賽後表示，「老實說，這有點瘋狂。我因為拿球棒打天花板，而被趕出場。我猜是製造太多噪音。我不太高興，不認為自己做的事沒有必要被驅逐出場。」

賈納在美國時間8月9日對藍鳥之戰，就曾拿球棒打天花板，但當時主審以為賈納在批評他，把賈納驅逐出場。而今天這場比賽，賈納是第一次因為敲打天花板而被趕出場。

洋基全場有8支安打，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、拉梅修（DJ LeMahieu）各敲陽春砲，托瑞斯（Gleyber Torres）單場雙響砲，終結者查普曼（Aroldis Chapman）後援1局無失分，收下本季第35次救援成功。

洋基老將賈納遭驅逐出場。（今日美國）



洋基總教練布恩和主審爭論。（美聯社）

主審梅伊把洋基總教練布恩趕出場。（美聯社）

洋基老將賈納遭驅逐出場。（美聯社）

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