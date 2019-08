〔體育中心/綜合報導〕在美國賓州舉行的LLWS世界少棒大賽(Little League World Series),今天委內瑞拉對上澳洲的比賽出現超離奇打擊姿勢,來自委內瑞拉的小球員Deivis Ordonez決定蹲著打擊,結果對方投手投出一記好球,小球員還重心不穩的往後跌倒。

This kid has the WILDEST batting stance we've ever seen.



(via @ESPN) pic.twitter.com/qisFtPXrKR