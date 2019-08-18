MLB》萊斯特復活、布萊恩道歉全壘打 小熊終止4連敗

萊斯特擺脫低迷近況，繳出6局無失分表現，拿下本季第10勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊、海盜系列賽第二戰，小熊萊斯特（Jon Lester）繳出6局無失分，搭配布萊恩（Kris Bryant）7局上致勝陽春砲及牛棚合力守成，終場小熊以2：0險勝對手，終止近期4連敗。

萊斯特擺脫8月投14局狂失17分、吞2敗的低迷近況，本場繳出6局被敲4支安打無失分表現，本季第11場優質先發，順利摘下本季第10勝，連續7季達到雙位數勝投。

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萊斯特本場比賽化身為壘包精算師，1局下半及5局下半皆讓對手攻佔滿壘，但都能力保不失分，7局下沒解決半個人次，留下一二壘有人退場，查特伍德（Tyler Chatwood）接替上場投球拆彈成功，9局下維克（Rowan Wick）登板守成，進帳職業生涯首次救援成功，萊斯特賽後表示，「這是充滿挑戰性的一天，但我們完成了它。」

查特伍德中繼兩局無失分。（美聯社）

維克進帳職業生涯首次救援成功。（USA TODAY Sports）

擊出勝利打點的布萊恩，在5局下發生失誤，小熊一度讓海盜攻佔滿壘，雖球隊該局最終無失分，但7局上半他在打擊預備區時聽到球迷對於他在該局失誤做出評論，他不但沒受影響，反而一上場便逮中海盜先發布勞特（Steven Brault）91英哩失投速球，一棒扛成左外野致勝全壘打，他賽後表示，「我不知道他們在說什麼，但我知道是在取笑我，我選擇用全壘打回應。」

7局上半，布萊恩敲出致勝陽春砲，個人本季第25轟出爐。（USA TODAY Sports）

（影片來源：MLB官網）

海盜先發投手布勞特表現不遑多讓，主投7局被敲2支安打8次三振，但其中一支安打便是布萊恩的致勝全壘打，加上自家打線遭到對手封鎖，無奈吞下敗投，上次勝投已要追溯到6月初。

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