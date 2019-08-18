MLB》小熊牛棚主力歸隊 衝擊國聯外卡添利多

小熊終結者金布瑞在缺席13場比賽後，可望在美國時間週日對上海盜的比賽復出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊終結者金布瑞（Craig Kimbrel）在缺席球隊13場比賽後，可望在美國時間週日對上海盜的比賽復出，而牛棚主力西謝克（Steve Cishek）也預計在下週回歸，多名主力陸續回歸，對小熊爭奪國聯外卡席次是一大利多。

在美國時間週五比賽，小熊率先迎回因胸悶被球隊放進傷兵名單的佈局投手金茲勒（Brandon Kintzler），今再傳好消息，據小熊隊記者Jordan Bastian指出，金布瑞可望在週日比賽歸隊，他在8月3日對上釀酒人比賽結束後因右膝發炎進入傷兵名單，近期已恢復牛棚練投，狀況良好沒有感到不適。

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金茲勒歸隊的第一場比賽，後援0.1局投出3次保送，並被對手敲出再見安打，承擔敗投。（資料照，美聯社）

31歲的金布瑞季中以3年4300萬美元（約新台幣13.4億）加盟小熊，替球隊出賽14場，摘下9次救援成功，12.2局的投球失掉8分，送出17次三振，防禦率5.68。

另外一位牛棚主力謝克因左臀部發炎，同樣被球隊放進傷兵名單，近期也開始牛棚訓練，下週比賽有望歸隊，他表示，「自己的傷痛已好轉，過去這10天休息給他機會恢復健康，並期望與金布瑞在接下來賽事替球隊做出貢獻。」

左臀部發炎被球隊放進傷兵名單的謝克，下週比賽有望歸隊。（資料照，法新社）

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